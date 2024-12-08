Мошенники создали шаблон, имитирующий «Госуслуги»

Россиян просят быть бдительными

Мошенники придумали новую схему, чтобы завладеть личными данными россиян. Они создали шаблон, имитирующий портал «Госуслуги», и предлагают заполнить заявление о мошенничестве в Центробанк, подтвердив его кодом из СМС. Как сообщили в МВД России, таким образом мошенники пытаются обойти предупреждение о том, что никому нельзя говорить код.

Фейковую форму создали на домене, максимально схожем с настоящим порталом. А СМС приходит якобы с номера 300, который привязан к Центробанку. Так мошенники пытаются притупить бдительность жертвы и заполучить заветный код для входа в личный кабинет портала или банковские приложения.

«Обратите внимание, что вводить номер телефона не требуется, это значит, что мошенники уже знают ваш номер и, скорее всего, предложат воспользоваться этим сайтом во время звонка»,— уточнили в МВД.

Россиян просят быть бдительными, не называть коды из СМС, не переходить по ссылкам и обращать внимание на домены сайтов.