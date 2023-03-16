В ГУ МВД по Челябинской области обсудили новые методы профилактики кибермошенничества

В 2022 году жители региона перевели злоумышленникам 1,3 млрд рублей

Южноуральцы потеряли в 2022 году более 1,3 млрд рублей, став жертвами мошенников. Об этом заявил начальник ГУ МВД региона Михаил Скоков на совещании по вопросам профилактики хищения денег с использованием информационных технологий, где приняли участие представители областных министерств и управлений. По его словам, еще пять лет назад доля преступлений в этой сфере составляла всего 3%, а общий ущерб не превышал 200 млн рублей. Теперь же ситуация другая: люди подвергаются манипуляциям злоумышленников каждый день.

«Необходимо понимать, что против наших граждан действуют организованные группы злоумышленников, владеющие развитыми технологиями в сфере компьютерной информации. Взламываются электронные базы данных, похищается информация с личных страниц», — отметил руководитель управления МВД.

По словам генерал-лейтенанта полиции, мошенники обладают методиками психологической манипуляции и применяют весь спектр инструментов давления. Используются любые жизненные ситуации, чтобы обманом отнять деньги или имущество. Чтобы противодействовать этому, необходима массовая профилактическая работа как со стороны полиции, так и со стороны других органов власти.





Практика работы правоохранителей показывает, что почти все пострадавшие знают о подобных преступлениях, но все же доверились злоумышленникам и перевели деньги. На совещании подчеркнули, что нужно было поменять подход к разъяснительной работе, поэтому в прошлом году губернатор Алексей Текслер поддержал инициативы полицейских в этой сфере. Так, утверждена региональная программа по профилактике «удаленных» преступлений.

«В реализации программы задействованы региональные министерства, ведомства и организации, включая банковский сектор и силовой блок. Также программа направлена главам муниципальных образований. Цель программы — совершенствование на территории Челябинской области системы профилактики киберпреступлений», — сообщила министр общественной безопасности Светлана Костина.

Сегодня сложно определить точный социально-психологический портрет пострадавшего: жертвами становятся люди в возрасте от 19 до 70 лет, поэтому необходимо работать со всеми группами населения, дойти до каждого человека. Для решения этой задачи нужно качественное взаимодействие всех субъектов профилактики.



Поскольку о телефонных мошенниках и схемах обмана знали все пострадавшие и все равно доверились злоумышленникам, становится очевидно, что методы и формы профилактики нужно постоянно менять, чтобы вызывать в каждом гражданине ту эмоцию, которую он точно вспомнит, когда ему позвонят якобы из банка или полиции.

«Наша задача — это профилактика таких преступлений и информирование населения о том, что лучше не брать трубку с незнакомых номеров. А если разговор все-таки начался, положите трубку и наберите короткий мобильный номер *1593 нашей горячей линии по противодействию мошенникам. В свою очередь СМИ могут использовать таргетированную рекламу, сообщать новости и рассказывать реальные истории пострадавших каждый раз в новом формате. В том числе и о том, как людям удается разоблачить мошенников», — прокомментировал руководитель АНО «ЦОМ» Олег Гербер.

Участники совещания подтвердили, что готовы подключиться к этой работе: от создания социальной рекламы до поддержки изменений в законодательстве. Необходимы и новые формы профилактики, например, массированная информационная атака на мошенников.

Банк России системно и регулярно проводит работу с финансовыми организациями и еще в прошлом году запустил ряд мер:

— внедрение банками сервиса «второй руки», позволяющего пенсионерам и инвалидам назначить себе помощника (из числа близких людей) для контроля и одобрения операций по карте;

— предоставление возможности гражданину устанавливать ограничения на максимальную сумму перевода по карте, а также на закрытие вклада или оформление кредита через интернет-банк;

— предоставление возможности клиенту формировать закрытый перечень лиц, в пользу которых возможно совершить перевод по карте.

Действительно, новости об обмане южноуральцев на довольно крупные суммы постоянно попадают в повестку. Так, на днях пенсионер лишился миллиона рублей, когда продавал резиновую лодку: преступник якобы зачислил предоплату, а потом убедил мужчину провести операции через банкомат.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.



