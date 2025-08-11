Мошенники придумали схему обмана с онлайн-платформами по выдаче займов

Доступ к порталу «Госуслуги» злоумышленники теперь требуют напрямую

В России раскрыли новую мошенническую схему. Злоумышленники «забрасывают» жертву кодами якобы от личных кабинетов платформ онлайн-займов, а потом предлагают помочь, требуя доступ к аккаунту на «Госуслугах», сообщает издание «РИА Новости».

Сначала жертве поступает звонок якобы от полицейского или сотрудника другого ведомства, который сообщает, что от имени потерпевшего поступила заявка на оформление микрозайма. В это же время на телефон жертвы начинают поступать сообщения якобы с кодами доступа в личные кабинеты финансовых платформ. «Правоохранитель» обещает помочь, для этого просит предоставить ему доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

Россиян призывают быть бдительными, не брать трубку с незнакомых номеров и никому не предоставлять доступ к своему аккаунту на «Госуслугах».