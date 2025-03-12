Мошенники придумали схему обмана после введения самозапретов на кредиты

Южноуральцев просят сохранять бдительность

Казалось бы, установление ограничений защищает от злоумышленников, однако они находят все новые подходы для выманивания денег, предупредили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мошенники могут звонить и предлагать помощь с установлением запрета или сообщать, что вы оформили его неправильно.

Помните: это невозможно сделать за другого человека, а сотрудники «Госуслуг» никогда не звонят с такими предложениями!

В России более 5 миллионов человек установили самозапрет на кредиты за первые 10 дней работы сервиса. 91% из них выбрали формат полного запрета. В Челябинской области этой услугой воспользовались уже 126 тысяч человек.