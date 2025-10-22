Мошенники придумали новую схему обмана с призами

Россиянам рассылают фишинговые ссылки

Злоумышленники придумали очередную мошенническую схему: они отправляют пользователям фишинговые ссылки якобы для получения приза, передает издание «РИА Новости».

На электронную почту жертвы приходит письмо, в котором сообщается о призе за активность на маркетплейсе. Чтобы получить его, пользователю предлагают перейти по прикрепленной ссылке.

На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт. Как только жертва переходит по ней, на ее компьютер или смартфон автоматически скачивается вредоносная программа, которая даст мошенникам удаленный доступ к устройству.

Правоохранители призывают не переходить по сомнительным ссылкам.