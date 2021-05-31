Мошенники придумали новую схему обмана для соискателей

Попавшись на уловку, россияне могут остаться без денег и с кредитом

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они размещают в интернете объявления о высокооплачиваемой работе, вступают в переписку с соискателями и обманом выводят средства с их банковских счетов или оформляют кредит, сообщает РИА «Новости».

Как рассказали изданию эксперты компании Bi.Zone, мошенники предлагают высокооплачиваемую работу, при этом никаких навыков для трудоустройства не требуют. Вступая с откликнувшимся соискателем в переписку, они начинают оформление «будущего работника» и сообщают ему, что необходимо открыть новый счет в банке и подключить дистанционное обслуживание для перевода заработной платы. В некоторых случаях мошенники просто просят передать им учетные данные. Таким образом, потерпевший даже не подозревает, что неизвестные могут управлять его счетом и даже взять кредит.

Основная сложность такой мошеннической схемы заключается в том, что ее реализация может проходить в течение нескольких дней, пока соискатель не поймет, что его обманывают. Однако методы выявления и предотвращения подобных случаев уже созданы.