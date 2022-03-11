Мошенники похитили деньги магнитогорцев через созданный сайт‑копию банка

Молодые люди предстанут перед судом, им грозит лишение свободы до 6 лет

В Магнитогорске под суд пойдут двое южноуральцев, создавших сайт-копию банка для кражи денег у пользователей, сообщает ГУ МВД региона. Уголовное дело направлено в суд. За данное преступление обвиняемым грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Известно, что 31-летний челябинец и 30-летний иностранец создали поддельный сайт, схожий с официальным сайтом одного из банков России, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным пользователей. Они разместили анкету с вопросами, отвечая на которые, клиентам банка предлагалось предоставить свои персональные данные, реквизиты банковских карт, пароль доступа к личному кабинету и одноразовые коды для входа в личный кабинет.

С фейковой страницы банка в соцсетях обвиняемые проводили рассылку сообщений, содержащих ложную информацию о проводимой акции по начислению денежных бонусов за заполнение анкеты. Для участия в акции предлагалось проследовать по ссылке.

«Клиенты проходили по ссылке, указывали все данные, предоставляя доступ злоумышленникам к своим денежным средствам. Таким образом, злоумышленники завладели средствами восьми граждан в сумме более 280 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Используя полученные сведения, обвиняемые похитили деньги восьми граждан в сумме более 280 тысяч рублей.



По уголовному делу назначены и проведены сложные компьютерные и технико-криминалистические экспертизы. Молодые люди были задержаны оперуполномоченными уголовного розыска УМВД России по Магнитогорску. Одному из обвиняемых в ходе следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.