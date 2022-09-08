Мошенники открыли сбор средств от имени челябинского заповедника «Аркаим»

Руководство сообщило, что хакеры взломали электронную почту комплекса

В четверг, 8 сентября, на сайт и информационные ресурсы заповедника «Аркаим» неизвестные произвели хакерскую атаку. На сайте открыли сбор средств, а подписчикам заповедника стала приходить рассылка о необходимости перевода денег. Директор заповедника прокомментировал ситуацию и попросил не реагировать на уловки аферистов.

Сегодня подписчикам челябинского историко-культурного заповедника «Аркаим» пришла рассылка с просьбой перевести деньги адресату. В письме пояснили, что заповедник является крупнейшим комплексом построек синташтинской культуры на территории России и важным археологическим центром области. Деньги авторы письма просили на «неотложный ремонт помещений, где хранятся уникальные экспонаты».

«Сейчас мы переживаем трудные в экономическом плане времена. Также у нас ведется постройка орнитологического центра, где будут изучаться в условиях дикой природы 26 видов редких птиц. Просим вас помочь нашему культурному наследию, сделать это можно в онлайн-форме на нашем официальном сайте https://arkaim-center.ru либо на счет зам. директора по административно-хозяйственной части Прокофьева В. А.»,







— сообщалось в письме с указанием реквизитов для перевода.

На сайте заповедника также объявлен сбор.



Директор «Аркаима» Валерий Волик пояснил, что никакие сборы средств заповедник «Аркаим» не ведет и не организует.



«Любые рассылки от лица заповедника с просьбой перевести деньги — мошенничество. Не перечисляйте и не переводите никуда средства. В ближайшее время мы восстановим все доступы и очистим сайт от мусора. Если вам пришли от нас письма

— не реагируйте, это не мы»,

— рассказал он.

Напомним, в 2022 году «Аркаим» вошел в топ-10 лучших туристических направлений.