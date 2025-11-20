Мошенники рассылают южноуральцам сообщения через мессенджер Telegram, представляясь руководителем СФР, и приглашают граждан в некий голосовой чат, сообщает пресс-служба Челябинского отделения СФР России.
Для большей убедительности используют сгенерированное нейросетью видео с изображением исполняющего обязанности управляющего Отделением Социального фонда России Владимира Шаронова.
В Отделении СФР обратили особое внимание граждан на то, что сотрудники фонда, включая руководство, не ведут переписку с жителями через Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры. Представители ведомства также никогда не запрашивают персональные данные через сообщения, аудио- или видеозвонки.
В связи с этим гражданам настоятельно рекомендуют:
— не вступать в переписку с людьми, которые пишут или звонят с незнакомых номеров;
— не сообщать никакую личную информацию, паспортные данные, данные банковских карт;
— не переходить по ссылкам от мошенников и не сообщать коды из SMS.
«Если мошенники направят ссылку или попросят назвать код из СМС — не отвечайте и немедленно прекратите любой контакт», — предупреждают в фонде.
Для получения официальной информации по вопросам, входящим в компетенцию СФР, следует обращаться только по официальным каналам:
— в Единый контакт-центр по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный);
— в клиентские службы городов и районов (записаться на прием можно заранее на портале «Госуслуги»).
Прием в клиентских службах ведется пять дней в неделю, а также в последнюю субботу каждого месяца. Адреса и режим работы опубликованы на официальном сайте СФР.