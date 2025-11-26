Мошенники обманывают челябинцев под видом сотрудников энергокомпании

Неизвестные выманивают деньги под предлогом срочной замены счетчика

В Челябинске зарегистрированы случаи мошенничества с заменой счетчиков. Как сообщили в пресс-службе «Уралэнергосбыта», неизвестные представляются сотрудниками компании, проникают в квартиры и требуют деньги.

«Недавний инцидент наглядно демонстрирует дерзость преступников. Челябинец, поверив уверенным действиям лжеспециалистов, согласился на замену „неисправного“ прибора учета, в результате чего потерял более 50 тысяч рублей»,— рассказали в компании.

В «Уралэнергосбыте» напомнили, что визит настоящих сотрудников компании всегда согласован. Они никогда не торопят, не угрожают отключением электричества, не требуют оплату немедленно и не звонят в мессенджерах. Кроме того, в большинстве случаев счетчик меняют бесплатно.

«Основанием для бесплатной замены счетчика являются выход прибора из строя, истечение его срока службы или отсутствие прибора учета»,— уточнили в компании.

Челябинцам рекомендовали не открывать дверь незнакомцам, если визит не был согласован заранее. При возникновении сомнений необходимо позвонить на горячую линию компании. Кроме того, важно предупредить о мошенниках пожилых людей.