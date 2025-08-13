Мошенники обещают жителям Челябинской области перерасчет платы за ЖКУ

Сообщения приходят от имени регионального Минсоца

Мошенники начали рассылать южноуральцам по электронной почте информацию о перерасчете платы за коммунальные услуги. Письма приходят якобы от министерства социальных отношений Челябинской области. В самом ведомстве сообщили, что информация о перерасчете не соответствует действительности.

«В целях безопасности ваших персональных данных убедительно просим не переходить по ссылкам и не вносить никаких сведений»,— сообщили в пресс-службе Минсоца.

В ведомстве также предупредили, что ни само министерство, ни управления социальной защиты не собирают данные граждан через различные сайты в Интернете.

При этом в Челябинской области определенные категории граждан имеют право на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Этой мерой поддержки уже пользуются свыше 100 тысяч семей.