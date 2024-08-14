Мошенники обещают «льготы» на электричество россиянам старше 50 лет

Выявлена новая схема обмана

Мошенники придумали новую схему хищения денег: они представляются сотрудниками ресурсоснабжающих организаций и обещают скидки для граждан старше 50 лет «в честь юбилея». Обманным путем они получают доступ к банковскому счету и крадут деньги, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».

По его словам, аферисты настойчиво предлагают оформить льготу. Когда человек соглашается, они дают заполнить специальную форму и указать номер счета, с которого потерпевшие оплачивают электричество. Неизвестные уверяют, что это необходимо для возврата средств. После заполнения формы они присылают на электронную почту или в мессенджере ссылку, по которой необходимо перейти для подтверждения операции. В результате человек лишается доступа к аккаунту на портале «Госуслуги» или к личному кабинету в банке.