Мошенники начали звонить россиянам под видом работников военкоматов

Их цель — получить доступ к аккаунту на портале госуслуг

В России стартовал осенний призыв в армию. В этом году наряду с бумажными повестками призывникам приходят электронные. Новшеством уже воспользовались мошенники: они звонят жертвам от лица сотрудников военкоматов с целью уточнить, получали ли те электронные уведомления, и просят продиктовать код из СМС в случае отрицательного ответа, передает ТАСС.

«Услышав отрицательный ответ, мошенники просят продиктовать код из СМС якобы для повторной отправки документа»,— сообщили изданию в МВД.

Уточняется, что злоумышленники используют приказной тон беседы, а за сам факт неполучения повестки угрожают возбуждением административного или даже уголовного дела.

Цель мошенников — заполучить код из СМС, чтобы войти в аккаунт жертвы на портале «Госуслуги». Либо присланное мошенниками сообщение может способствовать установке на телефон вирусного приложения, что позволит им получить доступ к банкам и учетным записям на разных сайтах.

В полиции напомнили, что сотрудники военкоматов не задают вопросы о получении электронных повесток по телефону.

Напомним, осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до конца года. Из Челябинской области на службу отправятся почти три тысячи призывников.