Мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников военкомата

Злоумышленники придумали, как еще можно заполучить код из СМС

Мошенники придумали новую схему обмана: они представляются сотрудниками военкомата и просят назвать код из СМС якобы для уточнения данных воинского учета, сообщили в пресс-службе МВД России.

В полиции уточнили, что «сотрудники военкомата» сообщают о необходимости актуализировать сведения, занесенные в недавно созданный реестр электронных повесток. Сначала мошенники выпытывают личные данные жертвы, а потом просят ее продиктовать код из СМС.

«Переданный код позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунту человека на портале „Госуслуги“»,— предупредили в МВД.

В полиции добавили, что коды из СМС просят назвать только мошенники. А единый реестр воинского учета не требует ни подтверждений, ни проверок.