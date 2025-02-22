Мошенники начали звонить россиянам от лица компаний‑разработчиков

Злоумышленники предлагают «обезопасить» устройство

В России зафиксирована новая мошенническая схема: жертвам звонят якобы технические специалисты крупных компаний-разработчиков и предлагают срочно обезопасить устройство. На самом деле неизвестные получают доступ ко всем данным на телефоне или компьютере, передают «РИА Новости» со ссылкой на компанию МТС.

Звонившие представляются специалистами компаний-разработчиков антивируса или мессенджера и сообщают, что на устройствах жертвы зафиксирована подозрительная активность и нужно пройти проверку. «Специалист» просит включить демонстрацию экрана и на глазах владельца устройства якобы настраивает защиту.

«Он не запрашивает традиционные коды из СМС, что вызывает у жертвы больше доверия», — отмечают специалисты.

После злоумышленник настаивает на скачивании «защитного» приложения, которое на самом деле является программой удаленного доступа. После того как жертва выполняет все необходимые действия, мошенник просит срочно поменять все пароли, чтобы не потерять доступ к аккаунтам. Так он не только видит, какие пароли вводит жертва, но и впоследствии может управлять всеми приложениями на устройстве.

Россиян просят быть бдительными и ни под каким предлогом не включать на устройстве демонстрацию экрана. Также не следует скачивать приложения по рекомендации незнакомцев.