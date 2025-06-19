Мошенники начали звонить челябинским студентам и школьникам от лица Минобра

Они просят назвать код, который якобы нужен для подтверждения результатов экзаменов

В Челябинской области участились случаи звонков мошенников студентам, абитуриентам и школьникам. Преступники звонят от лица руководства вузов, сотрудников Министерства образования и обманом заставляют называть коды из СМС.

Так, в ЮУрГУ предупредили студентов, что учащимся могут позвонить якобы ректор или преподаватели и попросить перейти по небезопасным ссылкам. В вузе напомнили, что проректоры не звонят и не пишут в мессенджерах, а для решения вопросов используют корпоративную почту.

Со школьниками мошенники связываются якобы от лица Минобра и просят продиктовать поступивший в СМС код для подтверждения результатов экзаменов. Ученикам и родителям нужно быть внимательнее: сотрудники министерства не звонят через мессенджеры и тем более не просят назвать никакие коды.