Мошенники начали запугивать россиян просрочкой по ипотеке

Таким образом они выманивают необходимые данные для входа в онлайн‑банк

В России полицейские выявили новую мошенническую схему. Неизвестные звонят клиентам банков от лица сотрудников кредитных организаций и сообщают о просрочке по ипотеке. Для того чтобы урегулировать ситуацию, россиян просят назвать СНИЛС и код из СМС, сообщили в МВД России.

«С этой информацией преступники могут получить доступ к порталу „Госуслуги“, а также зайти в онлайн-банк, чтобы украсть деньги или оформить кредит», — предупредили в полиции.

Правоохранители напоминают о том, что если звонят с незнакомого номера и говорят про деньги — лучше сразу класть трубу и лично проверять информацию в отделении банка. Кроме того, ни в коем случае нельзя называть кому-либо свои данные, а также данные банковских карт во избежание неприятных последствий.