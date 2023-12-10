Мошенники начали общаться со студентами и преподавателями ЮУрГУ голосом Александра Шестакова

В университете просят не отвечать на такие сообщения

С каждым днем мошеннические схемы все изощреннее, и, как правило, большая их часть направлена на обман пенсионеров. Но теперь злоумышленники добрались до студентов и преподавателей. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, неизвестные звонят и общаются смоделированным голосом президента ЮУрГУ Александра Шестакова.

«Пожалуйста, не вступайте в переговоры и не сообщайте преступникам свои персональные данные и банковские реквизиты»,— призвали в вузе.

Там напомнили, что ни президент университета, ни ректор не отправляют служебных сообщений через мессенджеры, а пользуются корпоративной почтой вуза.