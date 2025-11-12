Мошенники начали обманывать челябинцев под предлогом получения налогового вычета

Цель злоумышленников — аккаунт жертвы на «Госуслугах»

В России зафиксирована новая мошенническая схема. Злоумышленники сообщают россиянам о возможности получения налогового вычета и под предлогом помощи в его оформлении просят включить демонстрацию экрана. Так они получают доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах», передает агентство «РИА Новости».

Обычно мошенники звонят жертве в мессенджере, что уже должно насторожить. Далее они сообщают о том, что у нее есть возможность получить налоговый вычет, и предлагают помочь в его оформлении. Если человек соглашается, его просят включить демонстрацию экрана, якобы чтобы правильно заполнить декларацию. Как только пользователь включает эту функцию, ему тут же приходит СМС от «Госуслуг» с кодом для смены данных для входа в аккаунт. Мошенники его видят и получают доступ к личному кабинету жертвы.

Южноуральцам необходимо быть бдительными и ни под каким предлогом не включать демонстрацию экрана.