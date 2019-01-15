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Мошенники наживаются на трагедии в Магнитогорске

Взрыв бытового газа стал для предпринимателей золотой жилой.
сегодня в 12:25
  |  Общество

Предприниматели выработали специальную мошенническую схему, предлагая жителям приобрести якобы необходимое им газовое оборудование, сообщает газета «Известия». Для убеждения они рассказывают о взрывах газа в Шахтах и Магнитогорске.

В Роспотребнадзоре «Известиям» подтвердили, что служба зафиксировала рост жалоб граждан на продажу сомнительных приборов после произошедших ЧП. Однако в МОСГАЗе отметили, что не оказывают подобных платных услуг.

Каждый месяц около 300 человек сообщают, что стали жертвами мошенников. Гражданам предлагают заменить газовые плиты или поставить некие «сигнализаторы загазованности». Подобные случаи уже зафиксированы в Нижнем Новгороде, Челябинске, Перми и Омске. Соответствующие истории были опубликованы в социальных сетях.

Мало того, что аферисты разводят на деньги, но в результате таких действий можно действительно пострадать всем домом! — пишет Олег из Омска.

Мошенники обходят многоквартирные дома, представляются сотрудниками газовой службы, а затем предлагают установить дорогие приборы, которые «точно уберегут» жителей многоэтажек от такого инцидента, который произошел в Магнитогорске.

В столице мошенники, представляясь сотрудниками правительства Москвы, предлагают заменить газовую плиту — для пенсионеров со скидкой, всего за 41 тысячу рублей.

Позвонила теща спросить, когда мы последний раз меняли плиту. Если больше 10 лет назад — мол, надо менять, проверяющая пришла. Я попросил дать ей трубку, пригрозил полицией. Дама быстренько ушла. — рассказал «Известиям» москвич Роман.

Приборы, которые продают псевдогазовщики, как минимум бесполезны, как максимум — опасны, рассказывают эксперты, и напоминают, что любое несанкционированное и непрофессиональное вмешательство в работу газовой системы может привести к аварии.

Сотрудники газового хозяйства Московской области советуют внимательнее присматриваться к тому, кто к вам пришел. Как правило, газовщики никогда не ходят по квартирам без предупреждения, все проверки согласуются с управляющей компанией, и объявления о них размещают за три дня до проведения проверки. Но если все-таки проверка пришла к вам домой, то юрист Ольга Широкова предупреждает и напоминает, что настоящие газовики носят спецодежду с символикой официальной организации и имеют удостоверение работника предприятия с фотографией.

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