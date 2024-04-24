Мошенники крадут данные россиян, предлагая купить бронь на красивую дату свадьбы

Выявлена новая мошенническая схема

Будущих молодоженов призывают быть бдительными из-за распространения новой мошеннической схемы. Как сообщили в пресс-службе госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, неизвестные предлагают купить бронь на красивую дату свадьбы и присылают ссылку на фишинговый сайт.

«После того, как потерпевшие выбрали нужную дату, им приходит СМС с кодом. Назвав его мошенникам, будущие молодожены предоставляют доступ к своим аккаунтам на портале „Госуслуги“ и других сервисах»,— рассказали в ведомстве.

В ЗАГСе напомнили о том, что официальных сервисов о передаче забронированных дат регистраций браков не существует.