Мощи великомученицы Варвары привезут в Челябинск в эксклюзивном ковчеге

Святыня пробудет в городе всего один вечер

В субботу, 27 декабря, в челябинский кафедральный собор Рождества Христова на один вечер привезут мощи великомученицы Варвары. Святыню доставят в эксклюзивном ковчеге, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

Ковчег украшает фигура святой возле башни, куда ее запер отец от посторонних глаз. Именно там она пришла к вере: девушка открыла для себя удивительный окружающий мир и захотела узнать, кто его создал.

Прикоснуться к мощам смогут все желающие во время вечернего богослужения, которое проведет митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Считается, что великомученица Варвара защищает от внезапной смерти без исповеди, а также от тяжелых болезней.