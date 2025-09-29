Мощи великомученика Георгия Победоносца привезут в Челябинск

Святыню доставят в Христорождественский собор

В четверг, 9 октября, в челябинский кафедральный собор Рождества Христова доставят частицу мощей великомученика Георгия Победоносца. Святыня пробудет в храме до 12 октября, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Ковчег с мощами встретит духовенство епархии во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. После встречи в нижнем храме пройдет литургия, во время которой верующие смогут приложиться к мощам»,— уточнили в митрополии.

Святыню привезут в Челябинск в рамках международной православной книжной выставки-форума «Радость Слова».

Георгий Победоносец известен как покровитель всех воинов. Ему молятся о сохранении жизни и здоровья военных, о победе на поле боя в борьбе со злом. Аграрии молятся великомученику о благоприятной погоде и хорошем урожае.

Нередко Георгия Победоносца просят о душевном мире, избавлении от напастей, поддержке в тяжелых ситуациях и укреплении в вере.

Священнослужители напоминают, что обращаться к святым нужно искренне и с верой.