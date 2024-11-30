Мощи святителя Николая Чудотворца прибыли на Южный Урал

Священники рассказали, как правильно приложиться к святыне и о чем просить святого угодника

Ранним утром 30 ноября в Челябинск прибыл ковчег с самой большой в мире частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Она хранится в Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга. До 9 декабря православная святыня будет пребывать в Челябинской митрополии. Напоминаем, кто сможет поклониться святому угоднику, о чем его просят и как правильно приложиться к ковчегу.

В аэропорту православную святыню встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Милость святителя Николая мы видим прямо сейчас! Святитель Николай пришел сам на Урал, чтобы благословить наших людей и нашу землю», — сказал владыка.

Уже в 8:45 ковчег мощей святителя Николая будет доставлен в Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска, где во время торжественной Литургии верующие смогут приложиться к ковчегу со святыми мощами. Кстати, первым это удалось сделать сотрудникам воздушной гавани и пассажирам рейса, на котором была доставлена святыня.

Священники рассказали, как настроиться на встречу со святыней.

• Если будет очередь — а она почти наверняка будет — нужно запастись терпением и смирением. Стоя в очереди к мощам, прочтите акафист святителю Николаю.

• Сформулируйте свою духовную просьбу. Просите не о материальных благах, а об укреплении в вере, помощи в преодолении трудностей, прощении грехов — остальное (материальное) приложится.

• Перед тем, как приложиться к святыне, дважды перекреститесь и сделайте поясной поклон. Затем поцелуйте святыню и еще раз перекреститесь и сделайте поясной поклон.

Напомним, с 30 ноября по 3 декабря мощи будут находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе — в дни пребывания ковчега со святыми мощами Николая Чудотворца собор будет работать с восьми часов уьтра до восьми вечера. В среду, 4 декабря, ковчег будет пребывать в Троицке, 5-го — в Златоусте, 6-го — в Магнитогорске, и 7 декабря ковчег вернется в Челябинск, где останется до 9 декабря включительно.