Мощи покровителя защитников Отечества нашли в Челябинске

Сейчас их выставили для всеобщего поклонения верующих в ковчеге в Свято-Симеоновском кафедральном соборе

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска в 2024 году обнаружили одну из величайших православных святынь — частицу мощей преподобного Далмата Исетского. Он считается покровителем воинов. Многие южноуральцы перед отправкой на военную службу теперь приходят поклониться святому, чтобы получить его благословение и защиту. Ковчег с мощами располагается возле центрального иконостаса.

«С преподобным Далматом получилось промыслительно. Ему молятся о здравии воинов. И именно сейчас эта святыня южноуральцам очень нужна. К мощам подходят многие матери, жены и все, кто молится о наших защитниках Отечества. И сами военнослужащие берут благословение святого Далмата», — рассказала пресс-секретарь Челябинской епархии Наталья Драчева.

Мощи были обнаружены в иконописной мастерской Свято-Симеоновского кафедрального собора в 2024 году. Как их не заметили раньше? Храм старинный, хранит много старых икон. Святыня вполне могла лежать незамеченной, сообщили в епархии.

«Видимо, мощи там затерялись и хранились в запасниках. На все Божья воля. Так бывает, до поры до времени святыня лежит, никем не замечаемая, а когда настает время, Господь открывает. Лобную кость апостола Андрея Первозванного из Челябинска тоже случайно обнаружили в ризной Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве, а здесь ее считали утраченной. Сейчас она хранится в Свято-Троицком храме Челябинска», — объясняет Наталья Драчева.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий благословил вынести святыню для всеобщего поклонения верующих. Для хранения мощей златоустовские мастера изготовили специальный ковчег. Теперь все желающие могут приложиться к мощам небесного покровителя Урала и Сибири.

История преподобного Далмата Исетского

Фото пресс-службы Челябинской епархии

Он известен тем, что в XVII веке основал Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь на территории современной Курганской области. Весной 1646 года сумел отстоять земли обители от притеснений мурзы Илигея. По преданию, мурзе явилась Пресвятая Дева в багряных ризах и повелела не трогать старца. Испуганный видением, мурза передал земли Далмату. С тех пор он почитается покровителем воинов.