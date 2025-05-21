Мощи патриарха Тихона доставят в собор Рождества Христова в Челябинске

11 июня ковчег доставят в областную столицу

В Челябинск 11 июня доставят ковчег с частицей мощей святителя Тихона. Утром, в 9:00, в кафедральном соборе Рождества Христова святыню встретит духовенство митрополии, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Ковчег с мощами доставят в южноуральскую столицу в рамках крестного хода по городам России и Беларуси.

«Святыне уже поклонились верующие в Белоруссии. Сейчас ковчег приносят в храмы Центрального федерального округа, а затем начнется уральская часть крестного хода: Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Курган и Челябинск. График очень плотный, в каждом городе святыня находится только два дня», — сообщили в епархии.

Ранее писали, что в Челябинске мощи патриарха Тихона будут находиться 11 и 12 июня.