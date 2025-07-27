Мощи князя Владимира привезли в Христорождественский собор Челябинска

В День крещения Руси южноуральцы смогут помолиться одному из первых христианских святых

Сегодня, 27 июля, в канун Дня крещения Руси в челябинский кафедральный собор Рождества Христова привезли частицу мощей великого князя Владимира, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Святыня будет находиться в нижнем храме кафедрального собора. И неспроста: он освящен в честь святого равноапостольного князя.

Под своды храма частицу мощей князя внес митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

В православии особо почитают князя Владимира, ведь именно он стал инициатором крещения Руси. Это событие ежегодно отмечают 28 июля. В этот же день верующие вспоминают князя и молятся ему. Считается, что князь избавляет от нападения иноплеменных врагов и мятежей внутри страны, помогает в просвещении людей. Также его просят об освобождении от недугов, взаимной любви, хорошей погоде и щедром урожае.