Мощи Георгия Победоносца привезли в Троицк

Верующие ждали святыню у храма с раннего утра

Сегодня, 4 июня, частицу мощей великомученика Георгия Победоносца доставили в Троицк в Свято-Троицкий собор. Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, святыню у ворот верующие ждали с самого утра.

«В 9 утра частицу святых мощей святого Георгия Победоносца привезли в Троицк. Верующие с нетерпением ждали святыню у ворот Свято-Троицкого собора с раннего утра. Стояли вместе с детьми, кто в храме, кто на улице. Вместе с духовенством многократно пели величание»,— сообщили в епархии.

Ковчег с мощами будет находиться в храме в течение дня до 19:00.

Напомним, 3 июня ковчег с мощами Георгия Победоносца находился в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в Челябинске. Все желающие могли прикоснуться к святыне и помолиться за защитников нашей Родины.