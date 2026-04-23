«Мощь!»: Андрей Малахов восхитился Карабашом и челябинским храмом

Количество селфи с южноуральцами за эти два дня зашкаливает

Известный телеведущий Андрей Малахов посетил Челябинскую область. Он побывал в городе Карабаше, где пообщался с жителями и оценил перемены, произошедшие за последние годы, а также заехал в Челябинск, где осмотрел кафедральный собор Рождества Христова.

Визит в Карабаш длился пять часов. Несмотря на холодную погоду, впечатления у Андрея Малахова остались самые теплые. Он общался с местными жителями, интересовался их историями, прогулялся по набережной озера Серебры, зашел в физкультурно-оздоровительный комплекс и посетил местный храм.

«Хочу сказать, что впечатления, несмотря на холодную погоду, самые теплые. Я вообще считаю, что многие мэры городов должны приехать и посмотреть, как можно изменить город за 10 лет. Как здесь все развивается, меняется. И это мотивирует таких, как я, людей, родившихся в маленьком городе, продолжать делать что-то для своей родины», — поделился Андрей Малахов.

Он также отметил, что вновь убедился: любую ситуацию можно интерпретировать по-разному.

«Поэтому лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот мой девиз и вывод от сегодняшнего дня», — добавил телеведущий.

Позднее звездный гость посетил Челябинск, где побывал в кафедральном соборе Рождества Христова. Об этом рассказал в своем канале настоятель собора протоиерей Игорь Шестаков, который познакомил телеведущего с историей храма. Тот остался под большим впечатлением.





«Красота и великолепие нашего кафедрального собора Рождества Христова в любое время открыты всем дорогим гостям Челябинска! Замечательный телевизионный ведущий и очень воцерковленный человек Андрей Малахов тоже был впечатлен, и я с радостью показал ему собор и рассказал его историю. „Мощь и потрясающая красота“ — так отозвался Андрей Малахов о нашем кафедральном храме», — отметил отец Игорь.