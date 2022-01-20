Морской отряд Озерска отметил 15‑летие задержанием «учебного» нарушителя

На озере Иртяш в «запретке» служат росгвардейцы с морской душой

20 января дислоцированный в ЗАТО Озерск морской отряд Росгвардии отмечает 15-летие со дня создания: в 2006 году по приказу министра внутренних дел РФ был создан морской отряд, объединивший дивизионы сторожевых катеров в Озерске, на озере Иртяш, и Снежинске (на Синаре и Силаче). Свой юбилей моряки Росгвардии отметили учениями по задержанию нарушителя охраняемой зоны, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Морская душа озерской Росгвардии





Строго говоря, «военно-морские силы Челябинской области» существуют аж с 1956 года, когда на острове Моськин на Иртяше была поставлена застава для охраны акватории и недопущения шпионов и диверсантов в закрытый город Челябинск-65. Пункт постоянной дислокации морского отряда Росгвардии по-прежнему находится на Моськине — примерно в двух километрах от берега Иртяша и, соответственно, современного ЗАТО Озерск. Главная задача росгвардейцев — охрана контролируемой городской зоны со стороны акватории. Плюс к этому — обычная для Росгвардии работа по обеспечению общественного порядка.





«Мы принимали и принимаем участие в серьезных мероприятиях — обеспечивали общественный порядок во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, на выставке „Иннопром“ в Екатеринбурге, охраняли первых лиц Шанхайской организации во время саммитов», — рассказал замкомандира отряда по вооружению, капитан второго ранга Дмитрий Куприянов.

Моряки-росгвардейцы честно признаются: за 15 лет не нашлось ни одного злонамеренного заморского шпиона или диверсанта, который попробовал проникнуть в закрытый город через Иртяш. За весь 2021 год — только два нарушения охраняемой зоны. И то — отдыхавшими на озере южноуральцами, по незнанию «заблудившимися» на озерной глади. Зато моряки регулярно выступают в роли спасателей, вытаскивая из воды тонущих пловцов и терпящих бедствие яхтсменов.





То, что Иртяш затянут льдом и завален снегом, — не повод для отдыха морского отряда. Летом рубежи города (и, естественно, стратегического производства на ПО «Маяк») охраняют сторожевые катера и подразделение водолазов, прошедших антидиверсионную подготовку.





На зиму сторожевики встают на стапели, морской отряд превращается в отряд «ледовый» — и в дело вступают катера на воздушной подушке «Хивус-10». А с городом на берегу Иртяша базу морского отряда соединяет размеченная вешками тропа прямо по льду озера. «Дорога жизни», как шутят моряки. Кстати, в правилах пользования ледовой переправой корреспондент Первого областного информагентства впервые увидел строгое указание: водителю выехавшего на озеро автомобиля прямо запрещается пользоваться ремнем безопасности.

«Нарушитель следует в квадрат 12!»

Учения начинаются на посту технического наблюдения (ПТН), несущем вахту круглосуточно и круглогодично. ПТН — небольшое деревянное здание на высоком берегу Моськина. Отсюда оператор контролирует всю ледяную гладь Иртяша. Работает радиолокационная станция и видеокамеры с мощным разрешением. Технику камеры засекут с 9 километров, человека — с шести. Дальше в дело должна вступать тревожная группа войскового наряда.





Так происходит и на «юбилейных» учениях. Оператор-сержант (то есть, конечно, старшина второй статьи!), обнаружив на мониторах неизвестного верхом на снегоходе, хватает телефонную трубку:

«Товарищ старший мичман! В 15 часов обнаружено одиночное транспортное средство — снегоход. Квадрат 65-2, движется в направлении участка 12!»

Корреспонденты Первого областного информагентства следующий этап учений поневоле пропускают: находиться в двух местах сразу невозможно. Но офицеры морского отряда в подробностях рассказывают, что должно происходить после звонка с наблюдательного поста. Начальник войскового отряда командует: «Взять цель на сопровождение! Войсковой наряд — в ружье! Катер к бою приготовить!»





Время подготовки тревожной группы — считанные минуты. К счастью, их хватает, чтобы выделенный журналистам «Хивус» успел проскользить по льду от ПТН к пирсу основной базы отряда. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как три бойца в белых маскхалатах грузятся в такую же амфибию.





Снегоход против «Хивуса»

Многие южноуральцы в курсе: снегоход — скоростная и весьма проходимая машинка. Но против катера на воздушной подушке у нарушителя шансов нет. Амфибия способна достичь самой дальней точки озера за 10 минут, по льду она за секунды разгоняется до 70 километров в час. Два «Хивуса» (один — наш, другой — участник учений) поднимают маршевыми винтами метель и мчатся наперерез «учебному» нарушителю.









Погоня, понятно, происходит по «лайт-варианту»: таранить снегоход или открывать огонь по изображающему преступника сослуживцу никто не собирается. Но в остальном — полная достоверность. Катер ревет «крякалкой» и светит мигалкой, мичман-командир катера лихо крутит руль и докладывает на базу текущую обстановку, а затем грозно требует от нарушителя через СГУ (сигнальное громкоговорящее устройство) остановиться.







Действия тройки бойцов тревожной группы отработаны до автоматизма: один страхует коллег прямо из кабины амфибии, целясь в остановившегося нарушителя из АК-74, двое подбегают к снегоходу, сдергивают противника в снег и фиксируют его.





Собственно, на этом всё: дальше в реальности начались бы уже не боевые, а бюрократические процедуры: оформление задержанного, выяснение его личности и намерений, передача нарушителя коллегам из правоохранительных органов и так далее. Пока же освобожденный от «ласковых» объятий коллег «нарушитель» отгоняет снегоход на базу, а бойцы тревожной группы позируют на фоне мрачнеющего неба: уральская зима подхватывает начатую винтами «Хивусов» эстафету и над озером начинает гулять пронизывающий ветер. Который, впрочем, технике морского отряда не помеха.



