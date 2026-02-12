Морозы заставили южноуральцев массово утеплять окна и вызывать сантехников

Спрос на некоторые услуги вырос в 6 раз

Аномально холодная погода, установившаяся на Южном Урале в январе и начале февраля 2026 года, спровоцировала резкий рост спроса на услуги по ремонту и утеплению. Жители региона боролись с потерей тепла. Спрос на утепление окон вырос в 2,5 раза, а на поверку теплосчетчиков — почти в семь раз. Об этом 1obl.ru сообщают аналитики «Авито Услуг».

С 1 января по 4 февраля спрос на ремонт окон и балконов в Челябинской области увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В самом Челябинске показатель вырос на 35%.

Наибольшей популярностью пользуются услуги по оперативной блокировке холода в квартирах. Так, утепление окон стало востребованнее в 2,5 раза, герметизация мест примыкания оконной рамы — более чем вдвое. Вдвое вырос спрос и на стандартную герметизацию окон.

Морозы ударили и по инженерным системам. Спрос на сантехнические услуги в регионе вырос на 36%, в Челябинске — на 45%. В областном центре аварийные вызовы сантехников стали искать в 3,7 раза чаще. Количество заявок на разморозку труб увеличилось более чем вдвое и по области, и в Челябинске.

Жители региона стали интересоваться поверкой теплосчетчиков в 6,7 раза чаще, чем год назад. Спрос на ремонт радиаторов отопления увеличился на 93%, а на установку теплосчетчиков — на 70%.

В Челябинске, помимо аварийных работ, заметно вырос спрос на установку газовых котлов (+25%) и поверку водосчетчиков (+60%).