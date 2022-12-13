Морозы возвращаются в Челябинскую область

Рассказываем, как долго простоит холодная погода

В Челябинскую область возвращается холодная погода. В среду, 14 декабря, ожидаются ночные морозы до −27°C, днем столбики термометров покажут до −15°C. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в Челябинском гидрометеоцентре, похолодание задержится в регионе до конца рабочей недели.

«На нашу территорию выходит гребень антициклона, то есть мы ожидаем ясную погоду. Ночные температуры будут низкими за счет выхолаживания, днем воздух будет прогреваться, но не так, как сегодня. Такая погода сохранится до конца рабочей недели. На выходных нас опять накроет циклон с осадками и пасмурной погодой»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Действительно, этой ночью температура воздуха опустится до минус 17—22 градусов, в низинах прогнозируют до −27°C. В горах ожидается до минус 14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 7—12 градусов со знаком минус, на юге будет холоднее — до −15°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на среду похолодает до 18—20 градусов с отрицательным значением, днем будет до минус 10—12 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер южного направления от 4 до 9 метров в секунду.