Морозы, оттепели и снегопады ждут южноуральцев на первой неделе ноября

Циклоны будут сменяться антициклонами

Погода в первую неделю ноября в Челябинской области выдастся неустойчивой. Легкий морозец в начале недели сменится плюсовой температурой и снегопадами к среде. В выходные температура снова снизится. Подробнее о погоде с 3 по 9 ноября — в материале ИА «Первое областное».

«Антициклон, пришедший с севера, удержит 4 ноября ясную и морозную погоду. К ночи среды подуют ветры с Атлантики, атмосферный фронт циклона принесет снегопады, гололед. За фронтом последует значительная масса теплого воздуха. К выходным вновь предполагается воздействие арктического антициклона»,— рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинске во вторник будет солнечно и около −5 градусов. В среду градусники покажут +1, пройдет небольшой снег. К пятнице воздух прогреется до +5 градусов, осадки ожидаются в виде дождя. К воскресенью облачность сохранится, но температура снизится до −2 градусов.

На севере области — аналогично. Лишь в воскресенье температура опустится чуть ниже — до −4 градусов.

На западе отрицательной температуры на протяжении всей недели не предвидится. Осадков будет больше, чем на остальной территории региона.