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Морозы до минус 34 установились на Южном Урале

Аномальные холода задержатся в регионе до конца недели.
сегодня в 13:13
  |  Общество

Синоптики продлили свой морозный прогноз на ближайшие дни. Холодная погода задержится на территории Челябинской области минимум до конца недели. Появления снега ждать не приходится.

На территории Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, изморозь. Температура воздуха ночью опустится до минус 29, в низинах до минус 34 градусов, на крайнем западе до минус 17 градусов. Температура воздуха днем опустится до минус 20 градусов, в низинах до минус 25, на крайнем западе до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в столице Южного Урала также сохранятся аномальные холода. Температура воздуха ночью стабильно будет опускаться до минус 28 градусов, а днем — до минус 19.

Следить за отменой занятий в Челябинске можно в специальном разделе сайта.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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