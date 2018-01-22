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/ Затянувшиеся крещенские морозы предсказывают синоптики на Южном Урале

Затянувшиеся крещенские морозы предсказывают синоптики на Южном Урале

Аномальные холода продержатся в Челябинской области до четверга.
сегодня в 17:12
  |  Общество

Синоптики озвучили «освещающий» прогноз погоды на ближайшие дни. По их данным, морозы задержатся на территории региона на несколько суток. Показатели на уличных термометрах опустятся до минус 34 градусов. Морозы будут сопровождаться небольшими осадками.

Во вторник, 23 января, ожидается облачно с прояснением, местами небольшой снег, слабые метели. Температура воздуха ночью опустится до минус 28 градусов, в низинах до минус 33 градусов, на крайнем западе до минус 16. Температура воздуха днем опустится до минус 21, на крайнем западе до минус 10. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что в столице Южного Урала также задержатся морозы. Ночные температуры будут опускаться до минус 27 градусов, а дневные достигать отметок в минус 19 градусов. В Челябинске будет облачно с прояснением, снега не прогнозируется.


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