Морозы и метели ожидаются в Челябинской области 10 января

Предстоящей ночью местами похолодает до −30 градусов

В среду, 10 января, в Челябинской области сохранится холодная погода. Пройдет снег, местами возможны метели. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −25 градусов, днем температура поднимется до −19…−21 градуса. Облачно с прояснением, небольшой снег, возможны метели. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске днем будет около −21 градуса, к вечеру температура опустится до −27 градусов. В первой половине дня снег, во второй — небо прояснится. Ветер преимущественно западный до 4,5 метра в секунду.

В Сатке ожидается −24 градуса и небольшой снег. Ветер западный до 2,6 метра в секунду. Аналогичной погода будет в Катав-Ивановске.

В Троицке обещают около −21 градуса и небольшой снег в первой половине дня.

В целом в Челябинской области в ночные часы температура воздуха будет варьироваться в пределах от −17 до −30 градусов. Днем на юге будет около −13 градусов, в горах похолодает до −25 градусов. В целом в большинстве районов синоптики прогнозируют от −17 до −22 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, метели. Ветер южный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.