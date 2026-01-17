Морозы дойдут до юга Челябинской области 17 января

На остальной территории температура заметно поднимется

Сегодня, 17 января, на юг Челябинской области придут морозы до −25°C. На остальной территории синоптики областного Гидрометеоцентра обещают не ниже −15. Обойдется без снега.

В Челябинске — пасмурно и −11°C.

В Магнитогорске день также выдастся хмурым. Температура составит −18°C. Ветер южный, слабый.

В Сатке столбики термометров зафиксируются на −9°C. Облачно.

Ашинцам обещают пасмурную погоду и −15...−20°C. Штиль.

Холоднее всего будет в Бредах: градусники покажут −24°C. Преимущественно облачно.

Бакальцам и озерчанам синоптики обещают около −8°C. Без погодных сюрпризов.

В Верхнем Уфалее температура поднимется до −13°C. Пасмурно.

В целом градусники в регионе покажут от −7 до −21°C. Ветер неустойчивый, около 2—7 метров в секунду.