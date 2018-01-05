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/ Морозы до минус 33 градусов обещают синоптики на Южном Урале

Морозы до минус 33 градусов обещают синоптики на Южном Урале

Ночное похолодание грозит жителям южной части региона.
сегодня в 14:50
  |  Общество

Рождественские морозы приходят на Южный Урал. Синоптики прогнозируют похолодание на отдельных территориях Челябинской области в ближайшие дни. В соотвествии с прогнозом, столбики термометров опустятся до отметки в минус 33 градуса.

В субботу, 6 января, на территории Челябинской области будет малооблачно, без осадков, местами изморозь, утром туманы. Температура воздуха ночью опустится до минус 21–26 градусов, на юге — до минус 33 градусов. Температура воздуха днем будет держаться на отметках минус 11–16 градусов, в низинах до минус 23, в горах до минус 7. Ветер южный и юго-восточный 2–7 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что погода в южноуральской столице также останется морозной. Ночные показатели опустятся до минус 24 градусов, а дневные — до минус 14. Осадков не предвидится.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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