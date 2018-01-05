/ Морозы до минус 33 градусов обещают синоптики на Южном Урале

Ночное похолодание грозит жителям южной части региона.

Рождественские морозы приходят на Южный Урал. Синоптики прогнозируют похолодание на отдельных территориях Челябинской области в ближайшие дни. В соотвествии с прогнозом, столбики термометров опустятся до отметки в минус 33 градуса.

В субботу, 6 января, на территории Челябинской области будет малооблачно, без осадков, местами изморозь, утром туманы. Температура воздуха ночью опустится до минус 21–26 градусов, на юге — до минус 33 градусов. Температура воздуха днем будет держаться на отметках минус 11–16 градусов, в низинах до минус 23, в горах до минус 7. Ветер южный и юго-восточный 2–7 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что погода в южноуральской столице также останется морозной. Ночные показатели опустятся до минус 24 градусов, а дневные — до минус 14. Осадков не предвидится.