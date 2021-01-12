Морозы до −36 градусов прогнозируют в Челябинской области на этой неделе

Синоптики также анонсируют прекращение снегопадов

С 12 по 14 января в Челябинской области и соседней, Курганской, прогнозируют крепкие морозы. По данным челябинского Гидрометцентра, в отдельных районах региона столбик термометра может опуститься до −36 градусов, но в среднем будет до −27, −30 градусов. При этом со среды, 13 января, снежных осадков не ожидается.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями ФКУ Упрдор «Южный Урал» обратился к автомобилистам, которые планируют передвижение по региональным и федеральным трассам.

«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям. Также просим не создавать препятствий для работающей спецтехники. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния. Любая неисправность в автомобиле может привести не только к осложнению перемещения по трассе других участников движения, но повлечь иные, тяжелые для жизни и здоровья людей, последствия», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что третий день в регионе идут обильные осадки в виде снега. Из-за этого на сутки было ограничено движение большегрузов по трассе М-5 «Урал» от границы с Башкирией до Чебаркуля. Ограничения были сняты 11 января. При этом на дорогах местами может быть гололедица и снежные заносы. Дорожными службами предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда.