Морозы до −34 градусов надвигаются на Челябинскую область

Несколько дней подряд температура будет опускаться ниже климатической нормы

Антицклон из Сибири расширяет свое влияние на уральские регионы, и уже в среду, 21 января, он доберется до части Челябинской области и принесет крепкие морозы. С четверга, 22‑го, под его влиянием окажется весь Южный Урал. Ожидается, что температура воздуха будет опускаться до −34 градусов. Это на 7 градусов и более ниже климатической нормы, предупредили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

Из-за морозов на Южном Урале вплоть до конца недели будет действовать штормовое предупреждение.

«Надевайте теплую одежду и нескользящую обувь. Исключите длительное пребывание на морозе. Если начали замерзать, согрейтесь в помещении или горячим напитком»,— напомнили в ведомстве.

От дальних поездок на личном авто в морозы лучше отказаться.

