Морозные праздничные выходные обещают в Челябинской области

В регионе будет идти небольшой снег

В предстоящие праздничные выходные, 31 декабря и 1 января, в Челябинской области ожидаются морозные ночи и холодные дни. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют в регионе небольшой снег и гололед.

Этой ночью в Челябинской области похолодает до минус 16—21 градуса Цельсия, при прояснении столбики термометров опустятся до −26°C. Днем будет от −11 до −16°C, в низинах холоднее — до 17—22 градусов со знаком минус. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица от наката. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске 31 декабря синоптики также обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. В ночные часы прогнозируют от −16 до −18°C, днем температура воздуха составит 14—16 градусов с отрицательным значением. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В новогоднюю ночь в регионе температура опустится до минус 24—29 градусов, на западе будет около −19°C. Днем 1 января столбики термометров покажут от −10 до −15°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В столице Южного Урала в новогоднюю ночь также ударит мороз: температура понизится до отметки −28°C. Днем 1 января ожидается до минус 15—17 градусов Цельсия. Погода по-прежнему будет облачной, без существенных осадков. Ветер восточного направления от 4 до 9 метров в секунду.