Морозные и солнечные выходные ожидаются в Челябинской области

Сильного ветра не будет

В предстоящую субботу, 17 февраля, в Челябинской области еще будет морозно. В воскресенье, 18 февраля, температура воздуха поднимется. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, выходные будут солнечными.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе опустятся до −26…−31 градуса, в горах и низинах ударят сорокаградусные морозы. На крайнем западе и крайнем юге температура составит около −20 и −25 соответственно. Днем будет от −7 до −12°C, в низинах — до −17°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы может похолодать до −28°C, днем в субботу синоптики прогнозируют до −12°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления 2—7 метров в секунду.

В воскресенье, 18 февраля, в Челябинской области отметка на градуснике будет варьироваться от −18 до −23°C, в горах и низинах обещают до −28°C. Днем потеплеет до −6°C, локально столбики термометров покажут до −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду.

В столице Южного Урала в ночь на 18 февраля температура воздуха опустится до −21°C, днем поднимется до −8°C. Переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южного направления 3—8 метров в секунду.