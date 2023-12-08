Морозные и солнечные выходные обещают жителям Челябинской области

В южных районах температура воздуха поднимется ближе к умеренной

Предстоящие выходные, 9 и 10 декабря, в Челябинской области выдадутся морозными: ночью синоптики областного Гидрометеоцентра обещают понижение температуры до −40 градусов. Днем прогнозируют максимум −26 градусов. Осадков и сильного ветра не будет. Рассказываем о погоде подробнее.

В ночь на субботу столбики термометров в регионе опустятся до −29...−34 градусов, на юге — до −24°C, в горах и низинах похолодает до −40°C. Днем ожидается от −21 до −26°C, в южных районах до −16°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске также обещают ночные морозы до −32°C. Днем температура достигнет отметки −22...−24 градуса Цельсия. Без осадков. Ветер западный, северо-западный 2—7 метров в секунду.

В воскресенье, 10 декабря, в Челябинской области ночью будет −28...−33 градуса. На крайнем юге обещают до −23°C, в горах и низинах сохраняется до −40°C. Дневные значения составят от −21 до −26°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В столице Южного Урала погода также будет удерживать свои морозные позиции: в ночные часы термометры покажут около −30°C, днем температура пойдет на повышение и остановится на −24°C. Осадков не предвидится. Ветер преимущественно северного направления 2—7 метров в секунду.