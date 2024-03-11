Морозную погоду со снегопадами прогнозируют в Челябинской области 12 марта

Местами осадков не будет

Во вторник, 12 марта, в Челябинской области в отдельных районах по-прежнему будет идти снег. Где-то столбики термометров покажут около −5 градусов, а где-то опустятся до −10 градусов. Порывистый ветер ослабнет, сообщает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский гидрометцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −13°C и пройдет небольшой снег. Днем градусник покажет около −5°C. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру возможен снег. Ветер юго-западный, западный 2—7 метров в секунду.

Магнитогорцев 12 марта в первой половине дня побалует солнце, однако к вечеру оно скроется за облаками, пойдет небольшой снег. Температура воздуха установится в пределах от −5 до −8°C. Ветер северный слабый.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют снегопады и −5°C. Ветер преимущественно западного направления до двух метров в секунду.

Сатку также не спешит покидать зимняя пора: снегопады не прекратятся до ночи. Столбики термометров достигнут отметки −6°C. Ветер западный 1,8 метра в секунду.

В Верхнеуральске будет около −10°C и без существенных осадков. Ветер северного направления 2,7 метра в секунду.

В Троицке отметка на градуснике приблизится к −5...−9 градусам. Небольшой снег. Ветер слабый северный.

В целом температура воздуха в регионе в ночные часы составит от −16 до −21°C, в низинах похолодает до −26°C. Днем обещают повышение до −4...−9 градусов. Облачно с прояснением, местами возможны осадки в виде небольшого снега. В отдельных районах туманы. Изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 2—7 метров в секунду.