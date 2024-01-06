Морозную погоду со слабым ветром обещают синоптики в Челябинской области 6 января

Местами возможен небольшой снег

Сегодня, 6 января, в Челябинской области обещают понижение температуры до −20 градусов. Местами пройдет небольшой снег, в Челябинске осадков не ожидается. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в Челябинске будет около −23°C, днем столбики термометров поднимутся незначительно — до −18...-20 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы в северной половине региона ожидается около −22°C, на юге — до −12°C, местами ниже. Возможен туман. Днем синоптики прогнозируют от −15 до −20°C, на юге и крайнем западе температура воздуха поднимется до −10°C. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер неустойчивый 1 — 6 метров в секунду.