Морозную погоду со штормовым ветром прогнозируют в Челябинской области 22 января

Температура в регионе будет на 2—4 градуса ниже нормы

Сегодня, 22 января, зима в Челябинской области покажет себя во всей красе: день выдастся морозным и ветреным, местами пройдет небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха составит от −15 до −17°C. Переменная облачность, пройдет небольшой снег. Возможна метель. Ветер северо-западный, около 10 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе поднимутся до −18°C. Слабый снег. Ветер северо-западный, около 9 метров в секунду.

В Магнитогорске мороз и солнце — все как в знаменитом стихотворении А. С. Пушкина. Если быть точнее, то градусники покажут около −18°C. День выдастся ветреным.

До −20°C ожидается в Златоусте. Небольшой снег. Ветер северо-западного направления, около 8 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Южноуральске зафиксируется на −16°C. На протяжении всего дня небольшой снег. Ветер северо-западного направления, до 10 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее столбики термометров достигнут −19°C. Слабый снег. Ветер северо-западный, 7 метров в секунду.

В целом температура в регионе будет от −15 до −20°C. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах синоптики прогнозируют метели. На дорогах снежные заносы и гололедица от наката. Ветер северо-западный, от 8 до 13 метров в секунду, порывы от 15 до 20 метров в секунду.