Морозную ночь и аномально теплый день обещают синоптики в Челябинской области 27 ноября

Регион по‑прежнему находится под влиянием гребня антициклона

В среду, 27 ноября, в Челябинской области сохранятся существенные температурные контрасты: ночью местами вновь похолодает почти до −20°С, а днем воздух может прогреться до +6°С. Осадков и сильного ветра по-прежнему не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ночная температура составит около −12°С, днем на порядок выше — около −2°С. Утром местами туман и изморозь. Малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике будет варьироваться от −7 до −12°С, в низинах упадет до −18°С. Днем столбики термометров покажут от −2 до +3°С, в низинах будет около −7°С, а в горах температура может подняться до +6°С. Малооблачно, осадков быть не должно. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Утром туман. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.