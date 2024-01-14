Морозную и ветреную погоду обещают жителям Челябинской области

Местами ожидается снег

Сегодня, 14 января, в Челябинской области будет около −20 градусов. День будет ветреным, местами пройдет слабый снег. Подробнее о погоде сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Столбики термометров покажут от −18 до −20 градусов. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске также будет около −20 градусов. Облачно с прояснениями, к вечеру небо прояснится. День будет ветреным.

В Златоусте пройдет снег. Температура воздуха составит около −23 градусов.

-22 градуса синоптики обещают в Озерске. В первой половине дня возможны слабые осадки.

В целом в городах и районах Челябинской области будет от −16 до −21 градуса. Переменная облачность, местами небольшой снег. Возможны метели. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут составлять до 15 метров в секунду.