Морозную и солнечную погоду прогнозируют в Челябинской области

Местами в регионе похолодает до −16 градусов

Сегодня, 23 января, в Челябинской области на большей части территории ожидается солнечная погода. Утро будет морозным, днем синоптики областного Гидрометеоцентра обещают средние январские температуры.

В Челябинске утром градусник покажет около −23 градусов, днем температура поднимется до −12...−14 градусов. Утром облачно, днем небо прояснится. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы будет около −20 градусов, местами ниже. Днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от −11 до −16 градусов. Преимущественно солнечно, местами возможны туманы. Ветер северо-западный, западный 3—8 метров в секунду.