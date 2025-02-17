Морозной и солнечной выдастся предпоследняя неделя февраля в Челябинской области

Днем будет ниже −10°C, ночью — ниже −20°C

Хотели настоящей зимы? В Челябинскую область она придет на этой неделе. Снега не ожидается, зато днем синоптики прогнозируют легкий морозец, а ночью — крепкий. При этом будет солнечно и почти без ветра. Подробнее о погоде с 17 по 23 февраля — в материале ИА «Первое областное».

Холодать в Челябинской области начнет уже сегодня, 17 февраля, днем после прохождения атмосферного фронта. Сильный ветер еще будет сохраняться.

«В холодном воздухе достаточно быстро оформится антициклон. Сначала это будет гребень, протянувшийся со стороны Поволжья на Южный Урал. К среде антициклон усилится, и его присутствие сохранится до конца недели. В результате со вторника ожидается отсутствие осадков, холодные ночи и значительный суточный ход температуры: февральское солнце уже в состоянии прогреть воздух, разрушая приземную инверсию, формирующуюся под влиянием антициклона»,— рассказали уральские синоптики.

Ожидается, что температура воздуха будет на 1—4 градуса ниже нормы.

В Челябинске осадков на ожидается на протяжении всей недели. Сегодня днем будет −6...−8°C, во вторник синоптики обещают около −9°C. В среду и четверг дневная температура составит −11...−13°C, в пятницу — около −10°C. В субботу и воскресенье будет чуть выше. Ночные температуры будут варьироваться в пределах от −20 до −25°C.

На остальной территории области — аналогично.

За более подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.